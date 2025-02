Mit einem Messer bedrohlich unterwegs

In Bad Säckingen war am Samstagabend eine mutmasslich volltrunkene Fussgängerin mit Messer auf der Bundesstrasse unterwegs.

Am Samstagabend, 1. Februar, gegen 23.20 Uhr, ist auf der B 34 in Bad Säckingen eine mutmasslich volltrunkene Fussgängerin mit einem Messer unterwegs gewesen. Mehrere Zeugen hatten der Polizei eine Frau gemeldet, die auf der Bundesstrasse in Richtung Brennet laufen würde. Die Frau solle dabei bedrohlich ein Messer mit sich tragen. Vor dem bereits angestauten Verkehr auf der Bundesstrasse konnte die Polizei eine volltrunkene 28-jährige Fussgängerin antreffen. Dabei führte sie ein Messer und eine Alkoholflasche mit sich. Gemäss Mitteilung der deutschen Polizei konnte die aufgebrachte 28-Jährige überwältigt und entwaffnet werden. Völlig ausser sich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. (mgt)