Mit dem Orientexpress ins Morgenland

Frühlingslager der reformierten Kirchgemeinde Bözen

28 Kinder machten sich Anfang April mit dem «Orientexpress» auf ins Frühlingslager der reformierten Kirchgemeinde Bözen. Schon am ersten Abend wurden sie durch ein orientalisch angehauchtes Theaterstück direkt in Aladdins Geschichte katapultiert.

Jeden Tag lauschten sie einem weiteren Teil davon und natürlich gab es passend zur Geschichte viele Bastelarbeiten, Lieder und Rätsel. Als Tischkärtchen woben die Kinder etwa ihren eigenen fliegenden Teppich oder mussten herausfinden, was es mit all den Goldstückchen in der Zauberhöhle auf sich hat. Sogar die Küche zauberte entsprechend Pitabrote mit Falafel auf den Tisch. Analog zu Aladdins Dschini in der Wunderlampe wurden auch im Lager immer wieder Wünsche erfüllt. Mehrmals täglich kam die «Sinifee» vorbei mit ihrem Wunschrad und erfüllte Wünsche und am Mittwoch backten die Kinder Wunschrollen mit lieben Wünschen darin. Die Leiterinnen und Leiter hatten ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Programm für die Kinder geplant. Hinzu kamen aber auch verschiedene Spontanaktionen. Drei Leiter nutzten beispielsweise einige freie Stunden, um im Wald eine Seilbahn zu bauen und die Jungleiter kamen am letzten Abend auf die Idee, mitten in der Nacht mit den Kindern joggen zu gehen. Zum krönenden Abschluss durfte die ganze Gruppe auf dem Heimweg ein Stück auf Kamelen reiten. Danach fuhr der «Orientexpress» wieder nachhause und das Lager fand im Kirchgemeindehaus gemeinsam mit den Eltern ein Ende. (mgt)