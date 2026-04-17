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Mit dem Orientexpress ins Morgenland

  17.04.2026 Böztal
Einen Teil des Heimweges durften die Kinder auf Kamelen absolvieren. Foto: zVg
Einen Teil des Heimweges durften die Kinder auf Kamelen absolvieren. Foto: zVg

Frühlingslager der reformierten Kirchgemeinde Bözen

28 Kinder machten sich Anfang April mit dem «Orientexpress» auf ins Frühlingslager der reformierten Kirchgemeinde Bözen. Schon am ersten Abend wurden sie durch ein orientalisch angehauchtes ...

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