Mit dem Auto die Böschung hinuntergestürzt

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr auf der Ausserortsstrecke zwischen Gansingen und dem Bürersteig. In einem Hyundai war der 51-Jährige dort unterwegs und kam unvermittelt von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte dann mehrere Meter den mit Büschen bewachsenen Abhang hinunter und schlug frontal auf. Demoliert kam das Auto schliesslich auf der Wiese beim Schützenhaus zum Stillstand.



Ersthelfer fanden den Lenker blutend ausserhalb des Autos und wählten den Notruf. Eine Ambulanz brachte den Verunfallten ins Spital. Nachdem zunächst lebensbedrohliche Verletzungen zu

befürchten waren, ist der Verletzte ausser Lebensgefahr. Weitere Angaben zur Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit nicht vor. Am Auto entstand Totalschaden. Weshalb der 51-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (mgt)