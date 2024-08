Mit Charme und Sportlichkeit

Turnverein und Frauenriege Effingen laden zum Jubiläumsfest

Sie sind unterschiedlich alt, aber sie haben in diesem Jahr beide Grund zum Feiern: Der Turnverein Effingen blickt auf 100 Jahre zurück, die Frauenriege auf 75 Jahre. Gefeiert wird vom 6. bis 8. September.

Vreni Weber

Der spektakuläre Auftritt der Jugi-Knaben als Maskenträger am Eierleset machte deutlich, 2024 ist für den Turnverein und die Frauenriege Effingen ein ganz besonderes Jahr: Der Turnverein feiert sein 100-jähriges Bestehen, die Frauenriege ihr 75-Jahr-Jubiläum. Die Jubiläen und die lange Zeit vollgepackt mit sportlichen Aktivitäten, gemeinsamen Erfolgen und vielen unvergesslichen Momenten werden vom 6. bis 8. September ausgiebig gefeiert.

Turner von Weitem erkennbar

Noch heute wird, wie im Gründungsprotokoll des Turnvereins vom 15. Mai 1924 festgehalten, am Dienstagund Freitagabend in Effingen geturnt. Heute in der Turnhalle, damals als dem Verein noch kein geeignetes Turnlokal zur Verfügung stand, vor allem draussen auf dem Sportplatz. Auch sonst wurde Vieles über die Jahre weitergetragen wie zum Beispiel das weisse Trägershirt oder der edle Strohhut, wodurch die Effinger Turner an Turnfesten von Weitem erkennbar sind. Anderes jedoch, wie der Turnbetrieb, hat sich vor allem in den letzten 25 Jahren stark verändert.

Neben dem Turnen organisiert der TV seit 1940 das Eierleset. Die urchige Brauchtumsvorführung bringt alle zwei Jahre Gäste aus aller Welt nach Effingen und trägt zum Erhalt kultureller Tradition bei. Auch sonst bereichert der Turnverein mit seinen Anlässen wie den Turnerabenden oder dem «Cöp d’Effige» das Dorfleben.

Frauenriege zu Beginn umstritten

Es war der 11. Januar 1949, im vierten Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Männer von der Grenzbewachung zurück waren, da gründeten die Effinger Frauen die Frauenriege. Mit der Gründung der Frauenriege wuchs neben der Damenriege, gegründet 1945, ein weiterer Zweig der Turnfamilie heran. In den ersten Jahren war die Frauenriege nicht unumstritten und die Leitung war fest in Männerhand. Doch schliesslich überzeugten die Frauen mit Charme, Sportlichkeit und viel Engagement für die Gemeinschaft. Neben vielen Aktivitäten sticht vor allem der Erfolg am Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen 2022 heraus, wo die Frauenriege in der Stärkeklasse 3 eine Gesamtnote von 26,94 erreichte und nach drei ausserkantonalen Gastvereinen auf dem 4. Rang landete.

Jubiläumsschrift und Jubiläumsfest

In einer über 100-seitigen Jubiläumsschrift, gespickt mit Bildern und Dokumenten, hat eine Kommission unter der Leitung von Ivo Schwarz und Iris Schütz, die hundertjährige Vereinsgeschichte zusammengetragen. Die Festschrift wird am Jubiläumsfest zum Kauf angeboten. Bei der Bevölkerung, den Turnfreunden und Gästen werden die eine oder andere Anekdote oder das eine oder andere Foto Erinnerungen an die gemeinsame Vereinszeit wachrufen. Das Jubiläumsfest auf dem Schulhaus-Areal in Effingen wartet mit zahlreichen Attraktionen auf. Neben dem Festakt mit Turnshows, der Jubiläumsfestschrift, einem Familienfest wird sicher auch die Doppelstockbar «Effinger Näscht» begeistern und zum Verweilen einladen.

Jubiläumsfest 6. bis 8.September 2024 auf dem Schulhaus-Areal Effingen; Freitag: ab 17 Uhr Feierabendbier mit Unterhaltung von Tom; Samstag: 15 Uhr, Apéro für Sponsoren, Gönner und Ehrengäste, 16 Uhr Festakt mit Turnshows, 19 Uhr Start des Jubiläumsfestivals, 21 Uhr Livekonzerte mit Troubas Kater, 23.30 Uhr Livekonzert mit Allschwil Posse; Sonntag: 11 Uhr Start zum Familienfest mit Kinderprogramm und Hilfssheriff Tom.