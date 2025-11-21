Bezirksrichter und Bezirksrichterinnen sind Laienrichter, welche die Arbeit der Juristen am Bezirksgericht ergänzen. Ohne diese Laienrichter kämen bei Gerichtsentscheiden die Faktoren Lebenserfahrung und der Menschenverstand zu kurz. Durch die langjährige Erfahrung in ...

Bezirksrichter und Bezirksrichterinnen sind Laienrichter, welche die Arbeit der Juristen am Bezirksgericht ergänzen. Ohne diese Laienrichter kämen bei Gerichtsentscheiden die Faktoren Lebenserfahrung und der Menschenverstand zu kurz. Durch die langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik und ihren beruflichen Hintergrund erfüllt Susanne Gmünder Bamert diese Voraussetzungen bestens. Ich kenne Susanne Gmünder Bamert als Person, welche Situationen analytisch beurteilt und mit sozialer Sensibilität Entscheidungen trifft. Ich schätze zudem ihre Offenheit, Sachlichkeit und Teamfähigkeit. Alles optimale Voraussetzungen für das Amt als Bezirksrichterin. Daher empfehle ich mit Überzeugung Susanne Gmünder Bamert zur Wahl als Bezirksrichterin.

WERNER MÜLLER WITTNAU