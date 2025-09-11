Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mit Behördenerfahrung in den Laufenburger Stadtrat

  11.09.2025 Leserbriefe

Die beiden Kandidaten Dieter Deiss und Martin Steinacher sind ein eingespieltes Team mit langjähriger Behördenerfahrung als Schulpfleger in Laufenburg/Sulz. Mit Gespür, Kompetenz, Weitsicht und Führungsstärke haben sie bereits eindrücklich gezeigt, wie ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote