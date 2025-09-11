Mit Behördenerfahrung in den Laufenburger Stadtrat

Die beiden Kandidaten Dieter Deiss und Martin Steinacher sind ein eingespieltes Team mit langjähriger Behördenerfahrung als Schulpfleger in Laufenburg/Sulz. Mit Gespür, Kompetenz, Weitsicht und Führungsstärke haben sie bereits eindrücklich gezeigt, wie ...

Die beiden Kandidaten Dieter Deiss und Martin Steinacher sind ein eingespieltes Team mit langjähriger Behördenerfahrung als Schulpfleger in Laufenburg/Sulz. Mit Gespür, Kompetenz, Weitsicht und Führungsstärke haben sie bereits eindrücklich gezeigt, wie sie Verantwortung für unsere Gemeinde übernehmen. Dieter Deiss engagiert sich zudem seit Jahren vielfältig für unser Gemeindewohl und das soziale Miteinander – sei es in Kommissionen, als OK-Mitglied bei Sport- und Kulturanlässen oder als Vereinspräsident. Deiss und Steinacher bringen nicht nur Wissen und Erfahrung mit, sondern sind auch bereit, die notwendigen Zeitressourcen für dieses anspruchsvolle Amt zu schaffen. Damit sind sie bestens gerüstet, die vielseitigen Aufgaben im Stadtrat zu meistern.

Wir kennen die beiden engagierten Kandidaten persönlich und haben mit ihnen in Behörden, Kommissionen, Vereinsvorständen und OKs zusammengearbeitet. Darum wählen wir mit voller Überzeugung Dieter Deiss und Martin Steinacher in den Stadtrat – und unterstützen Martin Steinacher zusätzlich als Vizeammann. Schenken auch Sie den beiden Ihr Vertrauen!

HEINZ UND DORIS OBRIST,

PETER UND GABY WEISS, BEAT UND

MONI STÄUBLE, ALLE AUS SULZ