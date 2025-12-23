Mit Auto Böschung hinuntergefahren

Am Montagnachmittag geriet eine Automobilistin auf der Bözbergstrasse neben die Fahrbahn. In der Folge fuhr sie mit ihrem Fahrzeug mehrere Meter die Böschung hinunter und blieb zwischen Bäumen stecken. Alle Insassen blieben unverletzt.

Am Montagnachmittag fuhr eine 43-jährige Automobilistin auf der Bözbergstrasse in allgemeine Richtung Brugg. Sie war mit vier Kindern im Alter zwischen neun und dreizehn Jahren unterwegs.

Gemäss ihren eigenen Aussagen musste sie niesen und schwenkte deshalb leicht nach rechts. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter eine Böschung hinunter. Das Fahrzeug blieb zwischen mehreren Bäumen stecken und kam so zum Stillstand.

Umgehend wurden mehrere Polizeipatrouillen sowie Rettungswagen zum Unfallort aufgeboten. Die Lenkerin sowie die Kinder konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und blieben alle unverletzt.