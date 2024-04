Kaisten: mit 79 statt 50 km/h erwischt

Anfang April führte die Polizei Oberes Fricktal in Kaisten, im Innerortsbereich, während einer Woche eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt fuhren 631 Fahrzeuglenkende zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 79 km/h.

Die Polizei Oberes Fricktal führte Anfang April in Kaisten, Unterhalden, während einer Woche eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Zeitraum wurden rund 31'800 Fahrzeuge gemessen, von welchen 631 die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht eingehalten hatten. Dies entspricht einem Anteil von rund 2 %. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 79 km/h, was nach Abzug der Toleranz einer Ge-schwindigkeitsüberschreitung um 24 km/h entspricht. Dieser Fahrzeuglenker wird, wie auch weitere sieben Fahrzeuglenker, welche mehr als 15 km/h zu schnell fuhren, an die zuständige Staatsanwaltschaft angezeigt, wie die Polizei mitteilt.