Mit 129 km/h erwischt

Die Kantonspolizei führte am Sonntag über die Mittagszeit eine Geschwindigkeitskontrolle in Zeiningen durch. Dabei wurden sieben Fahrzeuglenker angehalten. Sechs davon durften nicht mehr weiterfahren. Auf der entsprechenden Ausserortsstrecke gilt die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Während der Kontrolle erfasste die Polizei fünf Personenwagen und zwei Motorräder, welche mit Geschwindigkeiten zwischen 115 km/h und 129 km/h unterwegs waren. Alle Fahrzeuge konnten unmittelbar nach der Messung angehalten werden. Den Fahrzeuglenkenden wurde die Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnet. Vier Personen wurde der Führerausweis, darunter ein Lernfahrausweis, vor Ort zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen. Zwei Personen wurde der ausländische Führerausweis aberkannt. (mgt/nfz)