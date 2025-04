Mit 121 statt 80 km/h erwischt

Am Samstagnachmittag führte die Kantonspolizei auf der Staffelegg-Strasse oberhalb von Küttigen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Mit 121 und 120 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h waren ein Automobilist sowie ein Motorradfahrer unterwegs. Die Kantonspolizei stoppte und verzeigte sie an die Staatsanwaltschaft. Beiden nahm sie den Führerausweis auf der Stelle ab.

Mit 114 km/h war ein Neulenker mit dem Auto zwar nicht so schnell, dass sich deswegen die sofortige Abnahme aufdrängte. Diese Massnahme war vielmehr notwendig, weil bei ihm der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand. Der 32-Jährige musste im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Einstweilen weiterfahren durften schliesslich drei Automobilisten, die mit Geschwindigkeiten zwischen 114 und 117 km/h gemessen worden waren. Auch ihnen droht jedoch der spätere Führerausweisentzug durch das Strassenverkehrsamt.