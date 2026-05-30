Millioneninvestition in Eiken

Mit dem Spatenstich startet die Erweiterung des Werks der Westfalen Gas Schweiz in Eiken. Das auf Industriegase spezialisierte Unternehmen investiert rund 15 Millionen Franken in den Ausbau seines Standorts und verdoppelt damit künftig nahezu seine Produktionskapazitäten. Geplant sind vier neue Gebäude, darunter ein hochmodernes Füllwerk sowie neue Logistikanlagen.

Sonja Fasler

Das Unternehmen Westfalen Gas Schweiz wurde 2001 gegründet, das Abfüllwerk in Eiken nahm 2016 den Betrieb auf. Aufgrund des starken Wachstums wird der Standort nun umfassend modernisiert und erweitert. Aktuell beschäftigt die Firma 41 Mitarbeitende.

Mit 25-jährigem Bestehen verbinden

Tony Moes, Geschäftsführer Westfalen Gas Schweiz, bezeichnete die Kombination von Jubiläum und Werkserweiterung als besonderen Moment: «Dass wir die Werkserweiterung mit unserem 25-jährigen Bestehen verbinden können, macht diesen Tag für uns besonders.» Das Wachstum in der Schweiz sei vor allem dem grossen Engagement der Mitarbeitenden zu verdanken. «Sie haben dafür gesorgt, dass sich das Unternehmen in den vergangenen 25 Jahren zu dem entwickelt hat, was es heute ist», so Moes. Mit Blick auf die Zukunft ergänzte er: «Mit der Werkserweiterung kommen wir unserem Ziel einen weiteren Schritt näher, bevorzugter Industriegase-Partner für KMU in der Schweiz zu werden.»

Rund 15-monatige Bauzeit

Die Werkserweiterung umfasst mehrere Bauphasen und wird in vier bis sechs Etappen, parallel zum laufenden Tagesgeschäft, realisiert. Die Inbetriebnahme der neuen Abfüllanlage ist bereits für den Herbst geplant. Der Gesamtabschluss der Werkserweiterung soll Ende August 2027 erfolgen. Die Fertigstellung der neuen medizinischen O2-Abfüllanlage ist für den 31. Oktober 2027 geplant.

Die neue Anlage setzt insgesamt auf nachhaltigere und effizientere Prozesse. Vorgesehen sind unter anderem Solarpanels, optimierte Logistikabläufe sowie ergonomischere Arbeitsbedingungen. So sollen beispielsweise Gabelstapler teilweise durch moderne Rollbahnen ersetzt und das manuelle Tragen von Gasflaschen weitgehend vermieden werden. Moes betonte, man wolle «die Arbeitsabläufe für die Mitarbeitenden deutlich optimieren».

Auch die internationale Westfalen-Gruppe treibt ihre Expansion weiter voran. Vorstandsvorsitzender Thomas Perkmann hob die Bedeutung des Standorts Eiken hervor: «Eiken hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort innerhalb unseres internationalen Industriegase-Geschäfts entwickelt. Mit der Erweiterung schaffen wir die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in der Schweiz und stärken zugleich unser europäisches Netzwerk.» Die Investition sei «ein wichtiger Meilenstein für den weiteren Ausbau unseres Europageschäfts».

CO2-Fussabdruck reduzieren

Perkmann erklärte zudem, die Unternehmensgruppe wolle ihren CO2-Fussabdruck deutlich reduzieren und gleichzeitig näher bei den Kunden sein. Neben der Schweiz investiert Westfalen derzeit auch in einen neuen Abfüllstandort im Südwesten Frankreichs.

Die Westfalen-Gruppe versorgt europaweit rund 40 000 Gewerbekunden mit Industriegasen und realisiert jährlich rund 2,2 Millionen Flaschenabfüllungen an elf Standorten in vier Ländern. Das 1923 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Münster ist heute in den Bereichen technische Gase, Kälte und Wärme, Tankstellen und Mobilität sowie respiratorische Heimtherapie tätig. 2024 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 2300 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 2,1 Milliarden Euro.