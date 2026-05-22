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Millionen Kosten für die Gemeinden

  22.05.2026 Leserbriefe

Die besten Milchkühe sind die Gemeinden! Die Gemeinden haben ab dem Jahr 2027 die Sozialhilfekosten Tausender «Schutzbedürftiger» zu übernehmen. 2027 haben die ersten ukrainischen Flüchtlinge «Anrecht» auf reguläre Sozialhilfe. 46 000 ...

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