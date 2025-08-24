Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Michael Frauchiger gegen Guy David

  24.08.2025 Böztal
Michael Frauchiger und Guy David kandidieren beide am 28. September für das Amt des Vizeammanns. Fotos: zVg
Michael Frauchiger und Guy David kandidieren beide am 28. September für das Amt des Vizeammanns. Fotos: zVg

«Zeit für einen Generationenwechsel», sagt Michael Frauchiger (35). «Dem Neuen Zeit lassen, sich einzuarbeiten», sagt Guy David (58). Am 28. September entscheiden die Stimmberechtigten an der Urne, wer für die Amtsperiode 2026/29 Vizeammann von Böztal ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote