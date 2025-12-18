Immobilien
Mi Gschicht vom Samichlaus 2025

  18.12.2025 Leserbriefe

Zwoi Eseli laufe dur e Schwarzi Wald
chunnt ächt s Huus vom Samichlaus bald?
Es isch chalt und s hett vill Schnee
s gseht us, als würds gli no meh geh.
Scho lang nümm händ si öppis gässe
dr Habersack händs dehei vergässe. ...

