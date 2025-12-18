Mi Gschicht vom Samichlaus 2025

Mi Gschicht vom Samichlaus 202518.12.2025 Leserbriefe
Zwoi Eseli laufe dur e Schwarzi Wald
chunnt ächt s Huus vom Samichlaus bald?
Es isch chalt und s hett vill Schnee
s gseht us, als würds gli no meh geh.
Scho lang nümm händ si öppis gässe
dr Habersack händs dehei vergässe. ...
Zwoi Eseli laufe dur e Schwarzi Wald
chunnt ächt s Huus vom Samichlaus bald?
Es isch chalt und s hett vill Schnee
s gseht us, als würds gli no meh geh.
Scho lang nümm händ si öppis gässe
dr Habersack händs dehei vergässe.
Do chömme si anere Höhli verbi wer,
was wird wohl do inne si?
E grosse Schtei dient als Tür
und dinne brennt es agnähms Füür.
Plötzlich erschiene zwe grossi Schatte
sie ghöre amene Müsli und anere Ratte.
Sit härzlich willkomme i eusem Dehei,
s wenige Fuetter mir mit euch teile wei!
Vergäbends sit ihr nit so wyt gloffe
ihr händ do wahri Fründe troffe!
Und, dr Samichlaus isch nümme do
är hett das Johr e Helikopter gno
jo, au mir chönne das nit verschtoh!
ERIKA HUGENTOBLER-LÜTZELSCHWAB, MAGDEN