Möhlin: Zwei mutmassliche Diebe festgenommen

Am Samstagmorgen kurz nach 4:15 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus der Schaufelgasse in Möhlin. Sie hatte einen Mann beobachtet, der sich verdächtig im Quartier bewegte. Mehrere

Patrouillen begaben sich umgehend auf die Suche nach dem Mann.



Anlässlich der Fahndung konnten im Bereich der Kanzleistrasse zwei Männer angehalten werden, wobei einer auf das gemeldete Signalement passte. Bei den beiden Angehaltenen handelt es sich um einen 16- und einen 33-jährigen Algerier, ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Sie wurden vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die beiden Festgenommenen ein E-Bike vor einem Haus entwendet haben. Ob sie noch für weitere Delikte verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (mgt)