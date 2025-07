Möhlin: Motorradlenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr. Ein 39-jähriger Automobilist wollte von einer Nebenstrasse nach rechts auf die Wallstrasse in Richtung Möhlin abbiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich auf der Wallstrasse aus Richtung Magden ein Motorradlenker. Im Kreuzungsbereich kam es zur frontal-seitlichen Kollision.

Der 19-jährige Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Da die Unfallursache noch unklar ist, wurde die Unfallgruppe aufgeboten. Der betroffene

Streckenabschnitt musste für rund fünf Stunden gesperrt werden. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Motorradlenkers beziehungsweise des Mercedes-Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88 oder per E-Mail an mobilepolizei.loge@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden. (mgt/nfz)