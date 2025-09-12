Möhlin hat die Wahl – und was für eine

Zu den Möhliner Gemeinderatswahlen vom 28. September. Möhlin ist eine moderne, vielschichtige und attraktive Zentrumsgemeinde. Doch im Gemeinderat sitzt seit vielen Jahren keine einzige Frau. Wollen wir uns die Chance entgehen lassen, um nicht ...

Zu den Möhliner Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Möhlin ist eine moderne, vielschichtige und attraktive Zentrumsgemeinde. Doch im Gemeinderat sitzt seit vielen Jahren keine einzige Frau. Wollen wir uns die Chance entgehen lassen, um nicht mindestens eine Frau im Gemeinderat zu haben? Ich finde nein! Mit der Wahl von Eva Staubli-Mahrer nutzen wir diese Chance. Ich erlebe Eva Staubli-Mahrer als eine tief verwurzelte und gut vernetzte Möhlinerin, als eine gute Zuhörerin, zugleich auch als eine Person, die sich ihre eigene Meinung bildet und diese dann kompetent vertritt. Für den Gemeinderat ist eine solche Frau wertvoll – und für die Bürgerinnen und Bürger von Möhlin eine gute Wahl! Meine Stimme bekommt Eva Staubli-Mahrer!

RUTH IACONI, MÖHLIN