Möhlin: Frau in Elektrorollstuhl von Auto angefahren

Am Dienstagabend wurde eine 83-jährige Frau auf ihrem Elektrorollstuhl im Bereich der Post von einem Auto angefahren. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne mit der Angefahrenen Kontakt aufzunehmen. Die Polizei sucht aus diesem Grund Auskunftspersonen.

Gegen 17.30 Uhr am Dienstagabend war eine 83-jährige Frau mit ihrem Elektrorollstuhl in Möhlin von der Post kommend auf dem Gehweg in Richtung der Parkplätze hinter der Post unterwegs. Zeitgleich fuhr ein silbergrauer Personenwagen von der Poststrasse kommend über den Güterumschlagplatz der Post in Richtung Bachstrasse

Dabei kollidierte die Fahrerin oder der Fahrer des Autos mit dem Elektrorollstuhl. Ohne mit der Angefahrenen Kontakt aufgenommen zu haben, entfernte sich die lenkende Person von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Durch die Kollision entstand Sachschaden am Elektrorollstuhl. Die 83-Jährige wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen silbergrauen Personenwagen handeln. Dieser dürfte im Bereich der Motorhaube einen Schaden aufweisen.

Wer Angaben zum Verursacherfahrzeug machen kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Stützpunkt Brugg (Tel: 062 835 85 00, E-Mail: Stuetzpunkt.Brugg@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.