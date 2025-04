Möhlin: Drei Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Am Dienstagabend brachen in Möhlin vier Personen in ein Blumengeschäft ein. Die Personen flüchteten in der Folge zu Fuss. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei tatverdächtige Männer festgenommen werden.

Kurz vor 21.30 Uhr meldete sich die Inhaberin eines Blumengeschäftes in Möhlin über den Polizeinotruf und teilte mit, dass soeben versucht worden sei, in ihr Geschäft einzubrechen. Sofort rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, der Regionalpolizei Unteres Fricktal sowie des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit vor Ort aus. Wenige Minuten später teilte die Melderin mit, dass die Personen nun das Geschäft verlassen hätten und zu Fuss in unbekannte Richtung flüchteten. Im Zuge der mehr als zweistündigen Fahndung konnten drei tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen

14 und 15 Jahren angehalten werden. Der vierte Jugendliche wurde polizeilich ermittelt und am Folgetag angehalten. Die vier Jugendlichen wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Jugendanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eröffnet. Am gleichen Abend ereigneten sich im Raum Möhlin zwei weitere Einbrüche. Es wird nun abgeklärt, ob die angehaltenen Jugendlichen auch für diese beiden Delikte in Frage kommen.