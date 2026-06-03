Möhlin: auf Diebestour festgenommen

Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Kantonalen Notrufzentrale am Dienstag kurz vor 21 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich der Lindenstrasse in Möhlin. Der Mann war mit seinem Auto unterwegs und beobachtete, wie die beiden in Gärten spähten. Daraufhin verständigte er richtigerweise die Polizei. Sofort rückten Patrouillen der Kantonspolizei Aargau, der Regionalpolizei Unteres Fricktal sowie der Grenzwache an. Die eingeleitete Fahndung führte wenig später zum Erfolg. An der Gartenstrasse hielten Einsatzkräfte der Grenzwache zwei Männer an, die dem gemeldeten Signalement entsprachen. Die weiteren Abklärungen ergaben, dass die beiden kurz zuvor am Kiefernweg versucht hatten, zwei vor einer Liegenschaft abgestellte Fahrräder zu entwenden. Die Polizei nahm die beiden Algerier im Alter von 22 und 23 Jahren unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg wird eine Untersuchung einleiten. Die Ermittlungen dauern an. (mgt)