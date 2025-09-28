Möhlin/A3: Betrunken verunfallt

Betrunken verursachte ein Automobilist auf der Autobahn A3 bei Möhlin eine Auffahrkollision. Der Wagen kam in der Folge von der Fahrbahn ab und drückte den Wildschutzzaun nieder. Während der Verursacher leicht verletzt wurde, entstand beträchtlicher Schaden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 28. September 2025, kurz nach 0.30 Uhr auf der A3 bei Möhlin. In einem VW Fox war ein 33-Jähriger in Richtung Basel unterwegs. Dabei schloss er auf einen langsamer fahrenden Skoda auf und prallte in dessen Heck. Als Folge davon verlor der 33-Jährige die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen drückte dann den Wildschutzzaun auf rund 20 Metern nieder und kam zum Stillstand.

Die Kantonspolizei Aargau fand den 33-Jährigen leicht verletzt, jedoch stark betrunken vor. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Der 44-jährige Lenker des Skoda blieb unverletzt.

An beiden Autos entstand beträchtlicher Schaden. Zudem wurde der Wildschutzzaun stark beschädigt und musste noch in der Nacht durch den Unterhaltsdienst notdürftig repariert werden. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.

