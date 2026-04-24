MG Wittnau probt den Ernstfall

Die Anspannung steigt, die Instrumente sind gestimmt: Für die Musikerinnen und Musiker der MG Auenstein, MG Asp, MG Wölflinswil-Oberhof und der MG Wittnau rückt der Saisonhöhepunkt unaufhaltsam näher. Als Vorbereitung auf das ...

Testlauf für «Biel»

Die Anspannung steigt, die Instrumente sind gestimmt: Für die Musikerinnen und Musiker der MG Auenstein, MG Asp, MG Wölflinswil-Oberhof und der MG Wittnau rückt der Saisonhöhepunkt unaufhaltsam näher. Als Vorbereitung auf das Eidgenössische Musikfest in Biel lädt der Verein am kommenden Dienstag, 28. April, zu einem Vorbereitungskonzert ein, bei dem es um weit mehr geht als nur um Applaus.

Die Musikfreunde haben am Dienstag die Gelegenheit, einen exklusiven Einblick in die intensive Wettbewerbsphase zu erhalten. Das Programm des Abends ist bewusst fokussiert und folgt strikt dem Reglement für Biel: Gespielt werden das offizielle Aufgabenstück sowie das frei gewählte Selbstwahlstück. Anders als bei herkömmlichen Unterhaltungsabenden steht an diesem Konzert die musikalische Präzision im Zentrum. Die Aufgaben- und Selbstwahlstücke stellen die technischen und interpretatorischen Fähigkeiten und die individuellen Stärken und die Klangvielfalt des Vereins auf die Probe.

Vom Experten beurteilt

Ein besonderes Highlight – und gleichzeitig eine grosse Herausforderung – ist die Anwesenheit von Christoph Moor. Der renommierte Experte wird die Darbietungen genauestens unter die Lupe nehmen. Im Anschluss an die Vorträge wird er den Vereinen eine fachkundige Rückmeldung zu Dynamik, Intonation und Interpretation geben. Diese direkte Kritik ist für die Musikanten Gold wert. Es ist die letzte Chance, Feinheiten zu korrigieren und wertvolle Tipps in die finale Probenarbeit für Biel einfliessen zu lassen.

Bevölkerung eingeladen

Auch wenn der Fokus auf der Arbeit mit dem Experten liegt, ist die Unterstützung der Zuhörer im Saal entscheidend. Die Atmosphäre eines gefüllten Saals simuliert die Wettbewerbssituation in Biel am besten. Die Bevölkerung ist daher eingeladen, am kommenden Dienstag, um 19 Uhr, in der Turnhalle Wittnau dabei zu sein, wenn der musikalische Ernstfall geprobt wird. Der Eintritt ist frei. (mgt)