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MG Wittnau probt den Ernstfall

  24.04.2026 Wittnau

Testlauf für «Biel»

Die Anspannung steigt, die Instrumente sind gestimmt: Für die Musikerinnen und Musiker der MG Auenstein, MG Asp, MG Wölflinswil-Oberhof und der MG Wittnau rückt der Saisonhöhepunkt unaufhaltsam näher. Als Vorbereitung auf das ...

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