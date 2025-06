MG WITTNAU AM MUSIKTAG IN SULZ

Die MG Wittnau nahm am 31. Mai 2025 erfolgreich am Musiktag in Sulz teil. Der Konzertvortrag mit dem Wettbewerbsstück «Castellum» von Mario Bürki traf beim Publikum auf grosse Begeisterung und erfüllte die Musikanten und Musikantinnen mit gutem Gefühl. Auch die ...

Die MG Wittnau nahm am 31. Mai 2025 erfolgreich am Musiktag in Sulz teil. Der Konzertvortrag mit dem Wettbewerbsstück «Castellum» von Mario Bürki traf beim Publikum auf grosse Begeisterung und erfüllte die Musikanten und Musikantinnen mit gutem Gefühl. Auch die Parade-Darbietung mit dem Marsch «Unter dem Doppeladler» von Siegfried Rundel war gelungen. Die MG Wittnau kann stolz sein, mit einer Punktzahl von 78.50 den 5. Rang erspielt und marschiert zu haben. Zur krönenden Feier des Tages wurden am Festakt gleich drei Mitglieder für ihr aktives Musizieren geehrt, Benno Brogle für 50 Jahre, Rita Walde für 35 Jahre und Hugo Hochreuter für 25 Jahre. (mgt)