MG HERZNACH-UEKEN AM MUSIKTAG

Gemeinsam (er)lebte die Musikgesellschaft Herznach-Ueken am vergangenen Samstag Musik. Unter diesem Motto fand nämlich der Musiktag in Sulz statt. Kurz nach 11 Uhr durften die Musikantinnen und Musikanten dabei ihr Selbstwahlstück «a brand new day», komponiert von Alan Fernie, ...