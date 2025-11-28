METZGETE AM HEIMATABEND

Die Kulturkommission Mumpf organisierte eine Metzgete – und diese Premiere hätte kaum gelungener ausfallen können. Alles wurde vor Ort zubereitet vom Mumpfer Kochclub «Chrustechuchi». «Wir freuen uns riesig über das grosse Interesse. Es zeigt, dass solche ...

Die Kulturkommission Mumpf organisierte eine Metzgete – und diese Premiere hätte kaum gelungener ausfallen können. Alles wurde vor Ort zubereitet vom Mumpfer Kochclub «Chrustechuchi». «Wir freuen uns riesig über das grosse Interesse. Es zeigt, dass solche traditionellen Anlässe weiterhin geschätzt werden», erklärte die Kulturkommission. Doch nicht nur kulinarisch hatte die erste Metzgete einiges zu bieten. Musikalische Einlagen und spontane Gespräche sorgten dafür, dass der Anlass zu einem lebendigen Treffpunkt für die ganze Gemeinde wurde. Die erste Metzgete war ein voller Erfolg – und darf gerne wiederholt werden. Die Kulturkommission kündigte bereits an, über eine zukünftige Wiederauflage nachzudenken. (mgt)



