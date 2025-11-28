Immobilien
METZGETE AM HEIMATABEND

  28.11.2025 Mumpf
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Kulturkommission Mumpf organisierte eine Metzgete – und diese Premiere hätte kaum gelungener ausfallen können. Alles wurde vor Ort zubereitet vom Mumpfer Kochclub «Chrustechuchi». «Wir freuen uns riesig über das grosse Interesse. Es zeigt, dass solche ...

