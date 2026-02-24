Menschlichkeit und Zusammenhalt sind wichtig

Das diesjährige Theaterstück (bei Senioren für Senioren Möhlin) war etwas anders als die bisherigen, die vermehrt von skurrilen ...

(Nachbetrachtung zum Seniorentheater «D’Dante chunnt uf Bsuech» - und Anregung zur Selbstreflexion.)

Das diesjährige Theaterstück (bei Senioren für Senioren Möhlin) war etwas anders als die bisherigen, die vermehrt von skurrilen Verwechslungen und absurden Momenten, von komödiantischem Timing und der Situationskomik, von überdrehten Verwirrspielen, vielen Slapstick-Einlagen und voller Ironie und treffsicheren Nuancen lebten.

Bei «D’Dante chunnt uf Bsuech» war die Bäuerin Margrit zuerst missmutig, grantig, griesgrämig und misstrauisch – geprägt von einem Heiratsschwindler-Drama – und führt ein sehr strenges Regime, das die Magd und den Knecht an den Rand des Erträglichen treibt. Die Nachbarin mit ihrem scharfen Blick verstärkt das Chaos in der guten Stube. Mit dem überraschenden Besuch der Tante wird die Stimmung im Haus plötzlich besser, da sie den Mitmenschen menschlich, respektvoll und wertschätzend begegnet. Diese Wendung verändert auch Margrits Haltung und wirkt sich positiv auf alle aus.

Ausgangspunkt des Theaterstückes ist eine bedrückende Lebensrealität, verknüpft mit persönlichen Krisen, Missverständnissen und Konflikten. Durch Begegnungen, Verzeihung und andere Perspektiven entsteht allmählich eine Festigung des Zusammenhalts. Am Ende wird gemeinschaftlich gefeiert – ein Geburtstag – als Symbol dafür, dass Menschlichkeit und Zusammenhalt stärker sind als Widrigkeiten.

Es zeigt sich, dass selbst in schwierigen Zeiten vor allem der respektvolle Umgang miteinander zählt und dass die Bereitschaft zuzuhören und die Fähigkeit, Humor als Lebenshilfe zu nutzen, sehr wichtig sind. Aus Respekt, Würde und Wärme entsteht eine Gemeinschaft, die trotz Belastungen zusammensteht.

Das Stück betont menschliche Würde, Respekt, Empathie und zwischenmenschliche Wärme als Gegenmittel zu Härte und Entbehrung. Humor dient als Trostspender und Brücke zwischen den Personen; Lachen wird als soziales Band gefeiert, das Schmerz mildert und Gemeinschaft stärkt.

Man wurde daran erinnert, wie wichtig Empathie, offener Dialog und freundliche Gesten im Alltag sind – besonders, wenn Dinge schwierig sind. Das Stück macht Mut und lädt ein zum Nachdenken über die Art und Weise unseres eigenen Umganges mit den Mitmenschen.

RUDOLF HASLER,

PRÄSIDENT VEREIN SENIOREN FÜR SENIOREN MÖHLIN