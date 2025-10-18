Immobilien
Menschen machen den Erfolg aus

  18.10.2025 Wirtschaft
Raphael Jehle freut sich auf spannende Informationen und guten Austausch am 3. Fricktaler Werkgespräch. Foto: zVg
Das 3. Fricktaler Werkgespräch, organisiert vom Planungsverband Fricktal Regio, befasst sich am 28. Oktober mit dem Thema «Weltklasse aus dem Fricktal: Wie bleibt ein KMU international erfolgreich und regional verwurzelt?». Die diesjährige Gastgeberin ist die Jehle AG in ...

