Menschen, die das Dorf mit Herz und Engagement prägen

Was ist Kultur? Wer schafft sie und wer macht sie sicht- und erlebbar? Die Mitglieder der Kulturkommission Kaisten befassten sich intensiv mit diesen und weiteren Fragen. Menschen, die sich für das Dorf engagieren, sollen geehrt werden.

Susanne Hörth

Sorge tragen zum vorhandenen Kulturangebot und neue Ideen umsetzen, das sind die Ziele der im vergangenen Jahr gegründeten Kulturkommission Kaisten (KiK). Ihr gehören unter Präsidentin Manuela Merkofer die Mitglieder Oliver Andres, Rebekka Müller, Elfriede Schweizer und Fritz Scheidegger an. Letzterer sagt: «Ein Dorf lebt nicht nur von seinen Strassen, Häusern oder Plätzen. Es lebt vor allem von den Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, mitanzupacken und sich für andere einzusetzen. Oft geschieht das still und ohne grosse Aufmerksamkeit.» Genau diesen Menschen möchte die Kulturkommission mit der neuen Auszeichnung «Kaisterin/ Kaister des Jahres 2027» Anerkennung schenken. Selbstverständlich sind auch die Menschen im Kaister Ortsteil Ittenthal angesprochen.

«Gesucht werden Persönlichkeiten, die Kaisten und den Ortsteil Ittenthal auf ihre ganz eigene Art bereichern. Menschen, die sich in Vereinen engagieren, Nachbarn helfen, Projekte ermöglichen oder sich seit Jahren mit Herzblut für das Dorf einsetzen», so Scheidegger und erwähnt auch jene Frauen und Männer, die vielleicht nie im Vordergrund standen und trotzdem einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben leisten. Die Kulturkommission möchte nicht nur eine Persönlichkeit ehren, sondern auch ihre Geschichte hörbar machen. Deshalb soll die gewählte Kaisterin oder der Kaister des Jahres 2027 an einem Anlass im kommenden Jahr die Möglichkeit erhalten, über ihre, beziehungsweise seine Verbindung zu Kaisten zu sprechen.

Das Dorf schlägt vor

Es ist aber nicht die Kulturkommission, welche diese Menschen gezielt suchen möchte. Vielmehr setzen die Mitglieder auf die Dorfgemeinschaft. Die Bevölkerung soll Frauen und Männer nominieren und in einem Kurzbeschrieb erklären, warum gerade diese eine Person eine solche Auszeichnung verdient. Hierzu betont Fritz Scheidegger: «Dabei geht es nicht darum, möglichst bekannt zu sein. Entscheidend ist vielmehr die Geschichte hinter dem Menschen und seinem Engagement für das Dorf.»

Sichtbarkeit

«Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die etwas zu erzählen hat. Jemanden, der seine Sicht auf Kaisten mit uns teilt und uns vielleicht Dinge aufzeigt, die wir bisher gar nie wahrgenommen haben», sagt die Kulturkommission. Sie möchte das freiwillige Engagement sichtbar werden lassen. «Ein Dorf funktioniert nur, weil sich unzählige Menschen freiwillig einsetzen. Genau diese Menschen möchten wir Jahr für Jahr vorstellen – solange wir das dürfen», hält die Kulturkommission fest.

Heute Samstag fällt an der Bundesfeier bereits der Startschuss. Die Kulturkommission ist mit Talons präsent. Ausgefüllte Talons können in die bereitstehende Nominationsbox eingeworfen werden. Weitere Nominationen können bis 31. Oktober 2026 eingereicht werden. Die Kulturkommission wird an verschiedenen Dorfanlässen die Box aufstellen. Die Talons können dann entweder dort oder in den Brief kasten beim Gemeindehaus eingeworfen werden.

«Mit der neuen Auszeichnung möchten wir Menschen ins Zentrum rücken, die den Zusammenhalt im Dorf stärken und Kaisten mit ihrem Engagement zu dem machen, was es ist: eine lebendige Dorfgemeinschaft. Jahr für Jahr soll so eine Persönlichkeit gewürdigt werden, deren Geschichte es verdient, erzählt zu werden», so die KiK-Mitglieder.