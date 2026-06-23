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Der Pokal bleibt im Fricktal

  23.06.2026 Wallbach
Genfer Pontoniere beobachten die Kollegen aus Klingnau.
Genfer Pontoniere beobachten die Kollegen aus Klingnau.

Erfolgreiche Schweizermeisterschaft der Pontoniere auf dem Rhein: Trotz Wetterkapriolen meisterten die Pontoniere am letzten Wochenende in Wallbach den anspruchsvollen Parcours mit zwei Stachelfahrten – die sechs Fricktaler Vereine lieferten dabei hervorragend ab.

Petra ...

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