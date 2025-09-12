Meine Wahl: Metzger & Gerometta

Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie wichtig eine verlässliche und bürgernahe Gemeindepolitik ist. Entscheidungen im Gemeinderat betreffen uns alle – sei es bei Bauprojekten, der Infrastruktur oder der Entwicklung unseres Dorfes. Darum schaue ich genau hin, wer ...

Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie wichtig eine verlässliche und bürgernahe Gemeindepolitik ist. Entscheidungen im Gemeinderat betreffen uns alle – sei es bei Bauprojekten, der Infrastruktur oder der Entwicklung unseres Dorfes. Darum schaue ich genau hin, wer Verantwortung übernimmt. Wer mit beiden spricht, merkt schnell: Hans Metzger und Loris Gerometta sind nah bei der Bevölkerung. Sie kommunizieren offen und haben Gehör für die Anliegen der Einwohner und Angestellten der Gemeinde. Dass Loris Gerometta zudem als Gemeindeammann kandidiert, unterstreicht sein grosses Engagement für unsere Gemeinde. Den nötigen Rucksack dafür bringt er mit – fachlich wie menschlich. Ich wähle am 28. September 2025 Hans Metzger und Loris Gerometta, weil sie anpacken, zuhören und pragmatisch Lösungen schaffen.

VALENTIN BRACCINI, MÖHLIN