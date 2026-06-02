Meine Meinung zur SVP-Initiative

Wieso fehlen in der Schweiz Fachkräfte, obwohl in den letzten Jahren zig Tausende zugewandert sind? Ist es möglich, dass ein grosser Teil der Zugereisten nicht die erhofften Fachleute sind? Auch im Asylwesen stimmt einiges nicht. Verurteilte Straftäter werden zum Teil nicht ...

Wieso fehlen in der Schweiz Fachkräfte, obwohl in den letzten Jahren zig Tausende zugewandert sind? Ist es möglich, dass ein grosser Teil der Zugereisten nicht die erhofften Fachleute sind? Auch im Asylwesen stimmt einiges nicht. Verurteilte Straftäter werden zum Teil nicht ausgeschafft, weil ihnen eine Heimreise aus verschiedenen Gründen nicht zugemutet werden kann. Wer bei uns kriminell wird, hat seine Chance verspielt, diese Personen sollen kein erweitertes Bleiberecht erhalten.

Herr Jans erzählte im TV, dass er daran arbeite. Nur messbare Resultate kann er nicht vorweisen. Was hat Herr Jans der Bevölkerung bei seinem Amtsantritt alles versprochen? Wieso soll man ihm jetzt erneut das Vertrauen schenken, wenn er durch die Schweiz tingelt, um uns die SVP-Initiative madig zu machen? Stattdessen könnte er doch zeitgleich seine Versprechen endlich umsetzen, um wenigstens teilweise die Glaubwürdigkeit beim Volk wieder zu erlangen. Es ist Fakt, mehr Leute ergeben mehr Dichtestress. Stau auf der Strasse und in der Bahn ist täglich ersichtlich. Oder vermehrte Probleme bei der Wohnungssuche. Jeder Zugereiste braucht eine Bleibe, Lebensmittel, Ärzte, Schulen, Spitäler etc. Somit ist die uferlose Einwanderung doch ein Teufelskreis. Man soll mit einem Nein nicht leichtsinnig unsere Lebensqualität und unsere Natur opfern, damit sich Bundesbernbeamte in ihrer geschützten Bubble selber auf die Schultern klopfen können.

PETER GERBER, KAISERAUGST