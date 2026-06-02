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Meine Meinung zur SVP-Initiative

  02.06.2026 Leserbriefe

Wieso fehlen in der Schweiz Fachkräfte, obwohl in den letzten Jahren zig Tausende zugewandert sind? Ist es möglich, dass ein grosser Teil der Zugereisten nicht die erhofften Fachleute sind? Auch im Asylwesen stimmt einiges nicht. Verurteilte Straftäter werden zum Teil nicht ...

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