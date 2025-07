Meine Gedanken zum 1. August – Wofür stehen wir (noch)?

Am 1. August feiern wir unsere Freiheit, unsere Neutralität und unsere direkte Demokratie – Werte, um die uns viele beneiden. Doch feiern allein genügt nicht. Die Frage ist: Stehen wir noch dafür ein? Unsere Neutralität ist kein Auslaufmodell, sondern eine Haltung. ...

Am 1. August feiern wir unsere Freiheit, unsere Neutralität und unsere direkte Demokratie – Werte, um die uns viele beneiden. Doch feiern allein genügt nicht. Die Frage ist: Stehen wir noch dafür ein? Unsere Neutralität ist kein Auslaufmodell, sondern eine Haltung. Unsere Traditionen sind keine Altlasten, sondern Orientierung in einer Welt, die immer schneller und lauter wird. Und unsere Verantwortung endet nicht an der Landesgrenze – aber sie beginnt hier, bei uns. Als Mitte-Politiker und Grossrat bin ich überzeugt: Die Schweiz darf ruhig wieder etwas kantiger, stolzer und selbstbewusster auftreten. Wir müssen nicht jedem Trend nachrennen. Wer weiss, wofür er oder sie steht, muss sich nicht dauernd neu erfinden. Es geht nicht darum, die Zeit zurückzudrehen – sondern das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Frei denken. Mit Verantwortung handeln. Für die Schweiz einstehen. Unsere Schweiz lebt davon, dass wir nicht alles dem Staat überlassen – sondern selber Verantwortung übernehmen. Für unsere Freiheit. Für unsere Zukunft. Für unsere Heimat.

Ich wünsche allen von Herzen einen schönen und besinnlichen 1. August.

DANIELE MEZZI, GROSSRAT DIE MITTE BEZIRK LAUFENBURG