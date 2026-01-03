«Glück bedeutet, Menschen um sich zu haben, die meinem Kopf, meiner Seele und meinem Herzen gut tun.» Ich mochte schon immer am liebsten die Menschen, mit denen ich tiefgründige Gespräche führen kann. Mit ihnen über Gott und die Welt zu philosophieren, ...

Menschen um sich zu haben, die meinem Kopf, meiner Seele und meinem Herzen gut tun.» Ich mochte schon immer am liebsten die Menschen, mit denen ich tiefgründige Gespräche führen kann. Mit ihnen über Gott und die Welt zu philosophieren, statt oberflächliche Smalltalk-Situationen abzuhalten. Gespräche, aus denen ich herauskomme und ich mich komplett aufgeladen, leicht, bereichert, inspiriert und verstanden fühle. Ein beidseitiges Gespräch, bei dem wir uns beide füreinander aus vollem Herzen interessieren, nachfragen und uns an Dinge erinnern, die dem Anderen wichtig sind. Es sind Menschen, die meinem Kopf, meiner Seele und meinem Herzen gut tun. Aber was sind das für Menschen, die mir gut tun? Es ist keine Frage der Zeit, wie lange ich diese Menschen schon kenne. Es ist mein Bauchgefühl, das mir schon zu Beginn des Kennenlernens sagt, wow was für ein genialer Mensch bist du! Wie wundervoll bist du!

«Leute kommen und gehen.» Diese Lebensweisheit besagt, dass Veränderungen in Beziehungen normal sind. Das Leben ist stets in Bewegung und Beziehungen entwickeln sich ständig. Manche enden, andere beginnen. Nur wenige Menschen begleiten uns ein Leben lang. Jede Begegnung hat ihren Sinn und lehrt uns etwas. Es dient dazu, die wirklich wichtigen Menschen wie Familie oder tiefe Freundschaften zu erkennen.

Das Jahr 2025 ist noch nicht vergangen und das Neue hat noch nicht begonnen. Gerade jetzt möchte ich euch ans Herz legen, einmal bewusst auf die Menschen in eurem Umfeld zu achten. Euch zu überlegen, wer genau diese ganz besonderen Wegbegleiter in eurem Leben sind – die, die euch einfach unglaublich gut tun. Denn die Menschen um euch herum können nicht nur euch und euer Nervensystem beeinflussen, sondern damit auch gleichzeitig eure Gesundheit. Ich denke, dass diese Tatsache unterschätzt wird.

Für das neue Jahr wünsche ich euch allen ganz viele wundervolle Momente mit euren persönlichen Herzensmenschen. Und vielleicht ist es an der Zeit, sich fürs neue Jahr vorzunehmen, diesen Menschen öfter mal zu zeigen oder zu sagen, wie wertvoll sie sind und wie sehr sie euer Leben bereichern. Danke!!

MELANIE TROLLER, STERNSINGER - TEAM HERZNACH-UEKEN