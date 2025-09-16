Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mehrzweckhalle Frick: Ja zum Projektierungskredit

  16.09.2025 Leserbriefe

In diesen Tagen haben die Fricker Bürgerinnen und Bürger zusammen mit den Wahlunterlagen auch die Abstimmungsunterlagen über den Projektierungskredit erhalten. Als langjährige Stimmbürgerin der Gemeinde Frick und pensionierte, aber immer noch passioniert Lehrerin und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote