Mehrfach Gold für Pontoniere Wallbach

Am Eidgenössischen nahmen die Pontoniere Wallbach am Sektionswettfahren, dem Einzelwettfahren, dem Schnüren und dem Schwimmen teil. Im Sektionsfahren konnte sich Wallbach dank hervorragender Teamarbeit den 7. Rang sichern – was mit einem Goldkranz belohnt wurde.

Am Eidgenössischen nahmen die Pontoniere Wallbach am Sektionswettfahren, dem Einzelwettfahren, dem Schnüren und dem Schwimmen teil. Im Sektionsfahren konnte sich Wallbach dank hervorragender Teamarbeit den 7. Rang sichern – was mit einem Goldkranz belohnt wurde.

Hürbin/Baumgartner und Schmidli/Dignoes ganz famos

Im Einzelfahren durfte der Verein weitere beeindruckende Platzierungen und mehrere Kranzauszeichnungen feiern. In der Kategorie I holten Matheo Hürbin und Silas Baumgartner den 1. Rang und somit die Goldmedaille. Gleiches gelang Luc Schmidli und Tim Dignoes in der Kategorie II. In der Kategorie FIII holten Mirella Parrillo und Lorena Süess den 3. Rang und damit eine Bronzemedaille. Für die Kategorien F, C und D war das Eidgenössische zugleich die Schweizermeisterschaft. In der Kategorie F sicherten sich Alicia Nussbaum und Yasmin Nussbaum den 3. Rang. Im Schwimmen konnten drei Kranzauszeichnungen erzielt werden, in der Disziplin Schnüren erreichte Andrin Kim in der Kategorie I den 3. Rang und stand somit auf dem Podest, Kranzauszeichnungen holten in der Kategorie D Urs Leuenberger und Dominique Koch. (mgt)