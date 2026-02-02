Immobilien
Mehrere fahrunfähige Personen im Strassenverkehr angehalten

  02.02.2026 Polizeimeldungen

Am vergangenen Wochenende führte die Kantonspolizei im ganzen Kanton Kontrollen im Strassenverkehr durch. Dabei fiel auf, dass verhältnismässig viele Personen ein Auto lenkten, obwohl sie deutlich alkoholisiert waren oder mutmasslich sogar unter Betäubungsmitteleinfluss standen. In den frühen Morgenstunden vom Sonntag, innerhalb von fast zwei Stunden, wurden gleich vier alkoholisierte Personen an einer Kontrollstelle auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen. Während des ganzen Wochenendes stoppte die Polizei knapp ein Dutzend Autofahrende und nahm zwei Personen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab. Im Allgemeinen gilt, wer Alkohol trinkt, fährt nicht. Darüber hinaus gibt es verschiedene Alternativen, sei es der öffentliche Verkehr, ein Taxi oder Freunde, welche nicht zu Genussmitteln gegriffen haben, um sicher nach Hause zu gelangen.

