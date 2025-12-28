In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten im Aargau mehrere Einbrecher verhaftet werden. Auch in Frick und in Stein konnten mutmassliche Täter gestellt werden.

Dank rascher Reaktionen und guter Zusammenarbeit mit der Bevölkerung konnten die Täter in verschiedenen Orten des Kantons gestellt werden.

In Hunzenschwil brach eine Gruppe von fünf Männern, alle französischer Herkunft und zwischen 18 und 24 Jahre alt, in eine Autogarage ein. Die Polizei konnte die Einbrecher nach kurzer Flucht verhaften.

In Frick wurden zwei weitere Einbrecher, ein 19- und ein 21-jähriger Marokkaner, nach kurzer Flucht angehalten. Sie hatten zuvor in ein Verkaufsgeschäft in Frick eingebrochen.

In Stein wurde zusammen mit einem Diensthund ein 29-jähriger Rumäne gestellt und verhaftet. Zwei weitere Personen konnten jedoch entkommen. Der Rumäne dürfte zuvor in mehrere Häuser im Fricktal eingebrochen sein. Nach den Mittätern wird derzeit noch gefahndet.

Die Kantonspolizei Aargau arbeitet nun daran, die genauen Umstände der Einbrüche zu klären und mögliche weitere Beteiligte zu identifizieren. Dazu hat sie zusammen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.