Mehrere Automobilisten während der Fahrt am Handy

Am Montag führte die Kantonspolizei Aargau an verschiedenen Orten Kontrollen in Bezug auf die Ablenkung im Strassenverkehr durch. Auffallend viele Personen waren während der Fahrt am Handy.

Während knapp vier Stunden kontrollierte die Kantonspolizei am Montagmittag, 19. Januar, diverse Automobilisten. Im Fokus stand die Ablenkung während der Fahrt und diesbezüglich wurden über vierzig Ordnungsbussen ausgestellt.

Das Strassenverkehrsgesetz gibt beispielsweise vor, dass das Verwenden eines Handys ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt untersagt ist. Zudem gilt die Aufmerksamkeit vollumfänglich der Strasse und dem Verkehr zu widmen.

Nebst dem konnte eine Person, welche mutmasslich unter Drogeneinfluss fuhr, festgestellt und angezeigt werden.