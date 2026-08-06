MEHR WERT FÜR HAUSEIGENTÜMER

Der Wert einer Liegenschaft bleibt nicht von selbst erhalten. Gerade im Stockwerkeigentum braucht es eine frühzeitige Planung, damit notwendige Erneuerungen rechtzeitig umgesetzt und finanziert werden ...

Werterhalt im Stockwerkeigentum braucht Weitsicht

Der Wert einer Liegenschaft bleibt nicht von selbst erhalten. Gerade im Stockwerkeigentum braucht es eine frühzeitige Planung, damit notwendige Erneuerungen rechtzeitig umgesetzt und finanziert werden können. Wer erst handelt, wenn grössere Schäden sichtbar werden, riskiert unnötige Kosten und Konflikte innerhalb der Eigentümergemeinschaft.

Werterhalt beginnt mit einer Strategie

Viele Eigentümer beschäftigen sich erst mit dem Gebäudeunterhalt, wenn grössere Investitionen anstehen. Dabei lassen sich Alterung und Lebensdauer vieler Bauteile bereits Jahre im Voraus abschätzen. Wer den Zustand des Gebäudes regelmässig überprüft und künftige Erneuerungen plant, schafft eine solide Grundlage für den langfristigen Werterhalt.

Erneuerungsfonds richtig planen

Immer wieder stellt sich die Frage, wie hoch die Einzahlungen in den Erneuerungsfonds sein sollten. Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. Der Finanzierungsbedarf hängt unter anderem vom Alter, Zustand und der Bauweise des Gebäudes, bereits ausgeführten Erneuerungen sowie den Zielen der Eigentümergemeinschaft ab. Pauschale Richtwerte reichen deshalb oft nicht aus.

Gemeinsam entscheiden statt später reagieren

Im Unterschied zum Einfamilienhaus müssen Sanierungen an gemeinschaftlichen Bauteilen von der Stockwerkeigentümergemeinschaft beschlossen werden. Eine transparente und langfristige Planung erleichtert diese Entscheide, schafft Klarheit über den künftigen Finanzbedarf und hilft, Sanierungen sinnvoll zu koordinieren. So lassen sich unnötige Überraschungen und Konflikte vermeiden.

Hinweis

Der HEV Fricktal widmet sich diesem Thema an seiner Herbstveranstaltung vom 21. Oktober 2026. Im Rahmen eines Fachreferats wird aufgezeigt, wie sich Gebäudezustand, Sanierungsplanung und Finanzierung sinnvoll aufeinander abstimmen lassen. Das Referat wird von der Qualicasa AG durchgeführt, welche den HEV Schweiz seit vielen Jahren als fachliche Partnerin im Bereich Werterhaltungsplanung unterstützt. Die vermittelten Inhalte eignen sich nicht nur für Stockwerkeigentümer, sondern ebenso für Eigentümer von Einund Mehrfamilienhäusern.

Für alle weiteren Fragen rund um Ihr Wohneigentum kontaktieren Sie uns:

HEV Fricktal

5070 Frick

0844 438 438

kontakt@hev-fricktal.ch

www.hev-fricktal.ch