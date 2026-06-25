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Mehr Wasser gefördert, mehr Wasser verkauft

  25.06.2026 Wirtschaft
Dank der Grundwasserfassung Heimenholz verfügt Rheinfelden immer über ausreichend Wasser. Foto: Pixabay
Dank der Grundwasserfassung Heimenholz verfügt Rheinfelden immer über ausreichend Wasser. Foto: Pixabay

Rheinfelden hat 2025 deutlich mehr Wasser gefördert als ein Jahr zuvor. Auch der Verkauf ist gestiegen. Bei der Einführung der digitalen Wasserzähler mit Fernablesung gibt es Verzögerungen.

Valentin Zumsteg

Wasser ist ein kostbares Gut – gerade in solchen Hitzephasen wie ...

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