Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mehr Offenlegung als vorgesehen

  30.06.2026 Münchwilen
So soll das «Pöstli» dereinst aussehen. Visualisierung: zVg
So soll das «Pöstli» dereinst aussehen. Visualisierung: zVg

Die «Pöstli»-Liegenschaft in Müchwilen soll abgerissen und neu gebaut werden. Aktuell liegt der Ball beim Kanton. Er verlangt eine grössere Bachöffnung, als sie beim eingereichten Baugesuch vorgesehen ist.

Susanne Hörth

Die Tage des Münchwiler «Pöstli» sind gezählt. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote