Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mehr Mittel in die Bildung

  21.08.2025 Leserbriefe

«Wir stossen in der Regelschule an Grenzen der Integration». Interview mit Carole Binder Meury. NFZ vom 14. August.

Carole Binder-Meury, Lehrerin, Aargauer Grossrätin und Vorstandsmitglied der Kreisschule Unteres Fricktal weist als ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote