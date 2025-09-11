Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Vielleicht kommt dieser Aufruf etwas spät, aber dennoch: Ich würde es begrüssen, wenn unter den engagierten Einwohnern mit oder unabhängig von einer Parteizugehörigkeit mehr Entschlossenheit wäre, sich zum Nutzen der Gemeinde zur Wahl zu stellen. In den vergangenen Jahren konnten die Gemeinderäte meiner Meinung nach nicht immer ihre volle Leistung abrufen, wenn man beispielsweise an den aufgewirbelten Staub im Zusammenhang mit der Begegnungszone Campingplatz denkt, oder an das Parkplatzregime in Kaiseraugst, an die Situation Alterszentrum Rinau, an die Schranken bei den Einfahrten zu den Coop-Parkplätzen, an die verlorenen Abstimmungsvorlagen anlässlich der Gemeindeversammlungen, auch daran, dass immer noch nicht zusammen mit unserer Entsorgungsfirma eine für alle tragbare Lösung gefunden wurde und auch nicht zuletzt an den unlängst versendeten, elektronisch auszufüllenden Fragebogen über die Zufriedenheit in der Gemeinde, dessen Anonymität fragwürdig war und der wenig kritische Antworten zuliess. Die Gemeinderäte seien untereinander zerstritten, hört man, was mich eigentlich erstaunt, weil sie sich in ihren Bewerbungsunterlagen als gute Team-Player darstellen. Hier könnte es hilfreich sein, wenn der neue Gemeinderat die Funktionsstrukturen überprüft, auch um Doppelzuständigkeiten zu verhindern – und wenn weitere, engagierte Einwohner sich einer Wahl stellen würden …

KNUT BANNIER, KAISERAUGST