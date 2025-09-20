Mehr als bloss elf Freunde

Der FC Wallbach stellt die Weichen für die Zukunft: Nicht nur als Spieler, auch als Präsident hat Florian Guarda den FC Wallbach geprägt. Jetzt übergab er an Ivan Brigante.

Die 76. Generalversammlung des Fussballclubs Wallbach 1949, abgehalten vor rund 50 Stimmberechtigten, zeigte einmal mehr, wie sehr sich der Verein auf das Engagement seiner langjährigen Funktionäre und Ehrenamtlichen verlassen kann. Entsprechend war der Abend geprägt von bewegenden Ehrungen und einem bedeutsamen Wechsel im Vorstand.

Ehrenmitglied Guarda

Besonders im Fokus stand der Wechsel im Präsidium. Nach jahrelanger prägender Arbeit übergab Florian Guarda das Amt an Ivan Brigante. Brigante, bislang als Vizepräsident im Amt, bekannte sich zu seiner neuen Rolle mit den Worten, dem Verein «etwas zurückgeben» zu wollen. Guarda, der den Verein in den vergangenen Jahren mit viel Engagement und Herzblut geführt hatte, wurde für seinen langjährigen Einsatz im Vorstand feierlich mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt – ein Zeichen für seine nachhaltige Wirkung im Clubleben.

Aufgrund seiner lang jährigen Tätigkeit im Vorstand wurde Andreas Stocker zum Freimitglied ernannt. Auch Fabio Keller, der als Trainer zahlreiche Nachwuchskicker prägte, darf sich ab sofort über die Freimitgliedschaft freuen. Die Vereinsmitglieder zeigten sich sichtlich bewegt über die verdiente Auszeichnung dieser Persönlichkeiten, die den FC Wallbach über viele Jahre hinweg mitgestaltet haben.

Neben Brigante als neuem Präsidenten wurde Gaby Hasler zur Vizepräsidentin gewählt, die auch das Amt der Kassiererin weiterhin verantwortet. Die Vorstandsriege bleibt mit weiteren erfahrenen Mitgliedern wie Thomas Aranyi, Matthias Metzger und Tobias Thommen breit aufgestellt. Allerdings bleiben einige Ämter wie der Materialwart und der Aktuar weiterhin vakant. Sie sollen zeitnah besetzt werden. Erste Gespräche dazu haben bereits im Nachgang an die GV stattgefunden.

Wenn viele etwas Kleines machen …

Der Verein legt den Fokus noch immer auf Nachwuchsarbeit und sucht tatkräftige Unterstützung in diversen Bereichen – vor allem bei den Juniorentrainern, Funktionären, und Organisationskomitees für kommende Events. «Wenn viele etwas Kleines machen, kommt etwas Grosses dabei raus», wurden die Mitglieder zur Mithilfe motiviert. Der Verein blickt auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zurück, darunter die Wahl zum «Verein des Jahres» in der Nordwestschweiz und der neuerliche Aufstieg der ersten Mannschaft in die 2. Liga. (mgt)