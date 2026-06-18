Mehr als Basteln

An der Werkausstellung der Primarschule Sisseln präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre kreativen und vielfältigen Arbeiten aus dem Unterricht.

Vielfältige Werkausstellung der Schule Sisseln

An der Werkausstellung der Primarschule Sisseln präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre kreativen und vielfältigen Arbeiten aus dem Unterricht.

Die Turnhalle der Primarschule Sisseln öffnete letzte Woche ihre Türen für die diesjährige Werkausstellung. Zahlreiche Eltern, Geschwister, Grosseltern und weitere Interessierte nutzten die Gelegenheit, die vielfältigen Arbeiten der Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zu entdecken und einen Einblick in deren Lern- und Entwicklungsprozesse zu erhalten.

Die Ausstellung machte sichtbar, was im Schulalltag oft nur teilweise wahrgenommen wird: Lernen findet auf ganz unterschiedliche Weise statt. Präsentiert wurden Kunstwerke aus dem Bildnerischen Gestalten, Arbeiten aus dem Textilen und Technischen Gestalten, Erfindungen und Spiele aus dem Fach Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) sowie Stop-Motion-Filme aus dem Bereich Medien und Informatik. Die verschiedenen Werke waren nach Themenwelten gegliedert und luden die Besucherinnen und Besucher dazu ein, in unterschiedliche Erlebnisräume einzutauchen. So konnten sie unter anderem die Bereiche «Tiere und Fantasiewesen», «Wasserwelt und Meer», «Natur und Jahreszeiten», «Spiel, Spass und Bewegung», «Kunst und Künstler», «Licht, Schatten und Stimmung» sowie «Zuhause, Träume und Alltag» entdecken. Die Ausstellungsbereiche wurden von den Leh r personen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gestaltet und sorgten für eine abwechslungsreiche und inspirierende Atmosphäre.

Schulalltag aus anderer Perspektive

Für die Schule ist die Werkausstellung weit mehr als eine Präsentation schöner Arbeiten. Sie bietet Eltern die Möglichkeit, den Schulalltag ihrer Kinder aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und zu erleben, welche Kompetenzen im Unterricht gefördert werden. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Bildung. Solche Begegnungen schaffen Raum für Austausch, Verständnis und gemeinsame Gespräche über das Lernen der Kinder.

Besonders sichtbar wurde an diesem Abend auch die Bedeutung der kreativen Fächer. Bildnerisches Gestalten sowie Textiles und Technisches Gestalten werden oft unterschätzt, leisten jedoch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Kinder. Beim Planen, Gestalten, Konstruieren und Präsentieren trainieren die Schülerinnen und Schüler Kreativität, Feinmotorik, Ausdauer, Problemlösefähigkeiten und vernetztes Denken. Gleichzeitig lernen sie, eigene Ideen umzusetzen, Herausforderungen zu meistern und Verantwortung für ihre Projekte zu übernehmen.

Viele positive Rückmeldungen

Die Primarschule Sisseln blickt auf einen gelungenen Anlass zurück und freut sich über die vielen Besucher sowie die positiven Rückmeldungen. Die Ausstellung zeigte eindrücklich, dass Lernen weit mehr ist als das Aneignen von Wissen – ein kreativer, vielseitiger und gemeinsamer Prozess, der auf diese Weise sichtbar wurde. (am/)