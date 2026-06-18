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Mehr als Basteln

  18.06.2026 Sisseln
Präsentiert wurden Kunstwerke aus den verschiedensten Bereichen. Foto: zVg
Präsentiert wurden Kunstwerke aus den verschiedensten Bereichen. Foto: zVg

Vielfältige Werkausstellung der Schule Sisseln

An der Werkausstellung der Primarschule Sisseln präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre kreativen und vielfältigen Arbeiten aus dem Unterricht.

Die Turnhalle der Primarschule Sisseln öffnete ...

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