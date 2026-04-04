Mehr als 1100 Behandlungen pro Monat

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  04.04.2026 Wirtschaft
Bettina Fenner, Leiterin der GZF-Physiotherapie, freut sich über die neuen, hellen Praxisräume. Fotos: Susanne Hörth
Bettina Fenner, Leiterin der GZF-Physiotherapie, freut sich über die neuen, hellen Praxisräume. Fotos: Susanne Hörth

Eine Sanierung der Physiotherapie im Untergeschoss des Spitals Laufenburg drängte sich schon länger auf. Entstanden ist ein modernisiertes, lichtdurchflutetes Therapieumfeld, das den wachsenden Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht wird – und sich sehen lassen ...

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