Medizinischer Notfall am Bahnhof Aarau - Zeugenaufruf

Am Samstag, 27.06.2026, verstarb ein 51-jähriger Schweizer um die Mittagszeit in einem Restaurant am Bahnhof Aarau. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinisches Problem im Vordergrund stehen. Die Kantonspolizei Aargau sucht dennoch Zeugen.

Mehrere Personen beobachteten am Samstagmittag, 27.06.2026, gegen 12 Uhr, wie ein 51-jähriger Mann in einem Restaurant am Bahnhof Aarau Mühe mit der Atmung bekundete. Umgehend wurden durch Passanten Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet. Zudem führte die aufgebotene Ambulanz weitere Reanimationsmassnahmen durch. Diese blieben leider erfolglos. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich beim Verstorbenen um einen 51-jährigen Schweizer aus dem Kanton Aargau. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen derzeit nicht vor. Die genauen Umstände des Todesfalls sowie die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung.

Die Kantonspolizei Aargau sucht Personen, die den Vorfall am Bahnhof Aarau mitbekommen haben und ebenfalls Erste-Hilfe-Massnahmen leisteten. Augenzeugen werden gebeten, sich beim Stützpunkt Aarau der Kantonspolizei Aargau (Telefon 062 836 55 55 oder stuetzpunkt.aarau@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.