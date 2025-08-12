Medaille für Laufenburg

JP-Challenge in Sisseln

Bei strahlendem Sonnenschein und perfektem Wetter machten sich vier Jungpontoniere aus Laufenburg auf den Weg zur JP-Challenge im benachbarten Sisseln. Der spannende Event führte die jungen Wasserfreunde auf einen abwechslungsreichen Parcours auf dem Rhein, bei dem Geschicklichkeit gefragt war. An Land mussten sie zudem drei Knoten und ein Bund in Windeseile schnüren – eine echte Herausforderung. In der Kategorie 1 traten Alexander-Louis Geiger und Moritz Kaufmann an. Sie meisterten den Parcours mit Bravour und zeigten, was in ihnen steckt. Obwohl es diesmal noch nicht für einen Kranz reichte, können sie stolz auf ihre Leistung sein. In der Kategorie 2 konnten Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker erneut ihre Stärke unter Beweis stellen. Mit viel Einsatz und Teamgeist schafften sie es aufs Podest und durften sich über den verdienten dritten Platz freuen – eine tolle Leistung, die für viel Freude sorgte. (mgt)