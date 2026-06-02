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Martin Meier - zuhören und verbinden

  02.06.2026 Leserbriefe

Zu den Gemeinderatswahlen Böztal

Die Kandidatur von Martin Meier für den Gemeinderat in Böztal freut mich sehr. Ich kenne Martin als loyalen und teamfähigen Menschen, der zuhört, auf Menschen zugeht und Anliegen ernst nimmt. Er ...

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