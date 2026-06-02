Martin Meier - zuhören und verbinden

Die Kandidatur von Martin Meier für den Gemeinderat in Böztal freut mich sehr. Ich kenne Martin als loyalen und teamfähigen Menschen, der zuhört, auf Menschen zugeht und Anliegen ernst nimmt. Er ...

Zu den Gemeinderatswahlen Böztal

Die Kandidatur von Martin Meier für den Gemeinderat in Böztal freut mich sehr. Ich kenne Martin als loyalen und teamfähigen Menschen, der zuhört, auf Menschen zugeht und Anliegen ernst nimmt. Er begegnet anderen mit Respekt und ist bereit, gemeinsam nach tragfähigen Lösungen zu suchen und unterschiedliche Sichtweisen zusammenzubringen. Gerade die Haltung, zuzuhören, den Dialog zu pflegen und Brücken zu bauen, schätze ich an Martin besonders.

CHRISTOPH RINER, ZEIHEN