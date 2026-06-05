Martin Meier – ein Gewinn für die demokratische Auswahl

Bei der Ersatzwahl vom 14. Juni haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Böztal die Möglichkeit, mit Martin Meier eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit in den Gemeinderat zu wählen. Dass er sich zusätzlich zur Verfügung stellt, ist ein ...

Bei der Ersatzwahl vom 14. Juni haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Böztal die Möglichkeit, mit Martin Meier eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit in den Gemeinderat zu wählen. Dass er sich zusätzlich zur Verfügung stellt, ist ein Gewinn für die demokratische Auswahl. Martin bringt viel mit: Erfahrung in der Gemeindepolitik, Wissen in Finanzfragen, unternehmerisches Denken und ein grosses Verständnis für soziale Anliegen. Er ist sachlich, lösungsorientiert und nahe bei den Menschen. Gerade in einer Gemeinde wie Böztal mit den vier unterschiedlichen Ortsteilen Effingen, Elfingen, Bözen und Hornussen braucht es Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und den Kontakt zur Bevölkerung pflegen. Deshalb wähle ich Martin Meier.

DANIEL RÜETSCHI, BÖZTAL, ORTSTEIL HORNUSSEN