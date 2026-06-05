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Martin Meier – ein Gewinn für die demokratische Auswahl

  05.06.2026 Leserbriefe

Bei der Ersatzwahl vom 14. Juni haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Böztal die Möglichkeit, mit Martin Meier eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit in den Gemeinderat zu wählen. Dass er sich zusätzlich zur Verfügung stellt, ist ein ...

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